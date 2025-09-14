Jucătoarea de tenis din România, 0-6 în finala de la San Sebastián. Cu câți bani s-a ales

Perechea compusă din jucătoarea română de tenis Gabriela Lee și americanca Elvina Kalieva a fost învinsă de cuplul Anastasia Tihonova (Rusia)/Tara Wuerth (Croația), cu 6-3, 6-0, sâmbătă, în finala probei de dublu din cadrul turneului WTA 125 de la San Sebastian (Spania), dotat cu premii totale de 100.000 de euro.

Favoritele numărul doi s-au impus în 62 de minute de joc.

Lee și partenera sa au fost recompensate cu un cec de 3.740 de euro și 81 de puncte WTA la dublu.

În semifinale, Gabriela Lee și americanca Elvina Kalieva au dispus cu 6-1, 6-1 în fața surorilor germane Tayisiya și Yana Morderger.

La simplu, Lee a fost învinsă în primul tur al calificărilor de rusoaica Ekaterina Kazionova, cu 6-4, 6-3.

