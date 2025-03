A murit jucătorul de tenis care a făcut parte din generația de aur a sportului-alb

Australianul Fred Stolle, care a câştigat două titluri de Mare Şlem în anii 1960 şi s-a bucurat apoi de o carieră lungă ca comentator de televiziune, a murit la vârsta de 86 de ani, a anunţat, joi, Tennis Australia.

Stolle a făcut parte din generaţia de aur a jucătorilor australieni care au dominat tenisul masculin la sfârşitul perioadei de amatori şi începutul erei profesioniste, alături de Rod Laver, Roy Emerson, Ken Rosewall, John Newcombe şi Tony Roche.

Stolle a pierdut primele cinci finale de Grand Slam (Wimbledon 1963, 1964, Australian Open 1964, 1965 şi US Open 1964) înainte de a-l învinge pe Roche pentru a câştiga French Open în 1965. A urmat o altă înfrângere în faţa lui Emerson în finala Wimbledon din acelaşi an, înainte de al doilea său titlu de Grand Slam la US Open în 1966, învingându-l pe Newcombe în finală.

„Când vine vorba de epoca de aur a Australiei, numele lui Stolle este printre cele mai bune”, a declarat joi directorul executiv al Tennis Australia, Craig Tiley.

Fred Stolle a jucat în trei campanii de Cupa Davis în 1964, 1965 şi 1966, iar Australia le-a câştigat pe toate.

