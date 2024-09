Ce a spus românul ce ne-a adus al doilea punct din disputa cu China: ”Nu conducem”

Jucătorul de tenis Gabi Adrian Boitan a declarat, vineri, după victoria cu Yi Zhou din întâlnirea de Cupa Davis cu China, că se bucură că el şi Cezar Creţu au reuşit să aducă fiecare câte un punct României.

"Mulţumesc spectatorilor, le-am simţit suportul de la prima până la ultima minge. Este minunat aici, publicul este foarte gălăgios, ceea ce este foarte bine pentru noi la Cupa Davis. Mă bucur că eu şi Cezar am reuşit să aducem câte un punct azi României. Depinde cum vezi victoria celui de dinainte. Poate fi o sabie cu două tăişuri pentru că te poţi gândit că Cezar a reuşit să aducă punctul cel greu şi ce o să se întâmple dacă eu nu-l aduc", a spus tenismanul la postul Digi Sport.

"A fost o situaţie interesant de gestionat, dar mă bucur că am reuşit. Am început mai greu meciul, am reuşi să salvez două mingi de set pe serviciul meu. Însă aşa e în tenis, nu e gata până nu dai mâna. Deci trebuie să lupţi pentru fiecare minge", a adăugat el.

Gabi Adrian Boitan a subliniat că el şi colegii săi trebuie să înceapă a doua zi a întâlnirii cu China ca şi cum scorul ar fi 0-0.

"Mâine cel mai important lucru e să tratăm ziua ca şi cum este 0-0 scorul. Nu conducem, trebuie să intrăm hotărâţi să jucăm fiecare punct, să ne dorim şi să luptăm", a explicat Boitan.

Echipa României conduce formaţia Chinei cu 2-0 în Grupa Mondială II a Cupei Davis, după ce tenismanul Gabi Adrian Boitan l-a întrecut pe Yi Zhou cu 7-6 (7/4), 6-2, vineri, în Sala Polivalentă din Craiova.

Gabi Adrian Boitan (364 ATP) s-a impus după o oră şi 42 de minute, în faţa unui adversar de 19 ani.

În primul meci de simplu al zilei, Cezar Creţu (292 ATP) l-a învins pe Yunchaokete Bu (113 ATP) cu 3-6, 6-4, 7-6 (7/4).

Ziua de sâmbătă va începe cu partida de dublu (13:00), dintre perechea Victor Cornea/Bogdan Pavel şi cuplul Fajing Sun/Rigele Te. Cornea ocupă locul 80 în lume la dublu, Pavel este pe 272, Sun pe 289, iar Te pe 742.

Ultimele două meciuri de simplu se vor jucat între Jianu şi Bu, respectiv între Creţu şi Zhou, dueluri în premieră.

România şi China nu s-au mai întâlnit până acum în Cupa Davis.

