Clipe dificile la Doha pentru jucătoarea din România. Ce s-a întâmplat în setul decisiv

Gabriela Ruse, locul 112 WTA, venită din calificări, a abandonat, duminică, în primul tur al turneului e categorie WTA 1000 de la Doha, din cauza unor probleme la spate.

Ruse a întâlnit-o pe sportiva din Grecia Maria Sakkari, numărul 29 mondial. Însă după două ore şi două minute de joc, când era 1-1 la seturi (6-4, 3-6) şi 4-0 pentru Sakkari în setul al treilea, ea a renunţat să mai continue. Românca a avut nevoie de time-out medical la 3-0 pentru Sakkari în setul trei şi apoi a revenit în joc, dar doar pentru foarte puţin timp.

Astfel, Sakkari merge în turul doi, fază în care o va înfrunta pe favorita 2, poloneza Iga Swiatek.

Pentru participarea în primul tur pe tabloul principal, Ruse a obţinut 16.900 de dolari şi 10 puncte.

La Doha, Gabriela Ruse este înscrisă şi pe tabloul de dublu, unde face pereche cu ucraineanca Marta Kostiuk.

Gabriela Ruse started her R1 match against Sakkari very well, taking the 1set set. But as the match went on you could see her back was bothering her. After taking a medical timeout she wasnt feeling it and had to retire from the match in the 3rd set. Get well soon Gabi. pic.twitter.com/rPp3kZdSG4