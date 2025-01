L-a întrecut pe Federer! Performanță incredibilă a francezului Gael Monfils, iar Svitolina a reacționat imediat: "E de la borș!"

"Veteranul" francez Gael Monfils a devenit cel mai în vârstă jucător care a câștigat un titlu ATP Tour după ce l-a învins pe Zizou Bergs, 6-3, 6-4, sâmbătă, în finala turneului de la Auckland.

Monfils a obținut cel de-al 13-lea titlu al carierei la 20 de ani de la primul trofeu și la vârsta de 38 de ani și 132 de zile. El a preluat locul lui Roger Federer, care avea 38 de ani și 74 de zile când a câștigat ultimul titlu al carierei sale, la Basel în 2019.

Monfils se află în prezent pe locul 52 și este cel mai în vârstă jucător din istoria ATP Tour care a fost clasat în top 100.

Pancho Gonzalez avea 44 de ani, 7 luni și 4 zile când a câștigat un titlu de simplu în Kingston, Jamaica în 1972, înainte de formarea ATP Tour în 1990.

Elina Svitolina, soția lui Monfils, a reacționat imediat pe rețelele sociale după victoria francezului: "Puterea borșului".

Elina Svitolina after Gael Monfils just became the oldest man to win an ATP title since 1977 in Auckland:

“Powered by borsch” 😂 pic.twitter.com/Wzawn2AIhT