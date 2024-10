Garbine Muguruza s-a măritat cu fanul care a rugat-o să facă un selfie! Povestea senzațională a fostei rivale a Simonei Halep

Garbine Muguruza, fostul lider WTA, și-a unit destinele cu Arthur Borges, un fan pe care l-a cunoscut în Central Park.

Garbine Muguruza, 31 de ani, și Arthur Borges și-au unit destinele într-o locație de lux din Marbella, Spania, la trei ani după neașteptata lor întâlnire.

Fostul lider WTA juca la US Open în 2021.

"Hotelul meu era aproape de Central Park și mă plictiseam, așa că m-am gândit că ar trebui să merg la o plimbare", a explicat ea. "Ies și mă întâlnesc cu el pe o alee. Dintr-o dată, se întoarce și spune Mult succes la US Open. Am rămas să mă gândesc: Uau, este atât de frumos".

Borges, care se afla la New York lucrând ca model pentru Tom Ford, a impresionat-o pe viitoarea lui soție. El i-a cerut un selfie și au continuat să petreacă timp împreună.

"Este un mix, ca mine", a explicat ea. "Eu sunt jumătate venezueleană și jumătate spaniolă, așa că ne înțelegem. Împărtășim acel sentiment de a fi cetățeni ai lumii".

Arthur Borges ocupă acum un post executiv în industria modei. Muguruza a renunțat la cariera de jucătoare de tenis, dar a rămas în lumea sportului-alb. Ea va fi directoarea Turneului Campioanelor. Muguruza are două trofee de Grand Slam în palmares.

