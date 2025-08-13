Continuă drama pentru bulgarul Dimitrov, după ghinionul teribil de la Wimbledon

Miercuri, 13 August 2025, ora 08:18
Bulgarul Grigor Dimitrov, fost număr 3 mondial, nu va evolua la US Open (24 august - 7 septembrie), au anunțat, marți, organizatorii ultimului Grand Slam al anului.
Dimitrov (34 de ani, locul 21 mondial) nu a mai jucat de când s-a retras în optimi la Wimbledon, când conducea cu două seturi la zero în fața numărului 1 mondial, Jannik Sinner, în cele din urmă câștigător al turneului.
Bulgarul a fost nevoit să părăsească iarba londoneză din cauza unei accidentări la umărul drept.
După această retragere, chilianul Alejandro Tabilo intră pe tabloul principal al turneului de Grand Slam de la New York.
