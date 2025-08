S-a făcut de râs! Jucătorul de tenis i-a făcut avansuri unei colege de circuit, dar a primit o replică tăioasă VIDEO

Holger Rune (22 de ani) a vrut să intre în discuție cu Veronika Kudermetova (28 de ani), dar rusoaica a retezat rapid intențiile de cucerire ale "vikingului".

Danezul Holger Rune (locul 9 ATP) a încercat să intre în grațiile Kudermetovei, prin intermediul rețelelor sociale (42 WTA).

Rune nu a fost însă atent la un mic detaliu: jucătoarea de tenis din Rusia este măritată.

"Rune mi-a scris recent. I-am spus: tinere, probabil sunt cam în vârstă pentru tine. Dacă te uiți puțin pe Instagram, o să vezi că am un soț. Mi-a replicat doar: Oh, scuze. De atunci, nici măcar bună nu-mi mai spune", a povestit Kudermetova în cadrul unui podcast.

Rusoaica este măritată cu antrenorul ei, Sergey Demekhine, din 2017.

Interesant este că și Holger Rune este într-o relație cu Caroline Donzella, fotomodel și antreprenoare de origine italiano‑olandeză, care deține o firmă imobiliară de lux în Monaco și a studiat managementul comunicării și divertismentului la Universitatea Internațională din Monaco. Cei doi și-au făcut relația publică în vara anului 2023, după ce au fost surprinși ținându-se de mână la Wimbledon.

