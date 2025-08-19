Decizie radicală luată de Horia Tecău, înainte de meciurile decisive din Billie Jean King Cup

Fostul tenisman Horia Tecău a anunțat, marți, că renunță la rolul său de căpitan nejucător al echipei de Billie Jean King Cup a României.

„Am încheiat cu recunoștință rolul de căpitan al echipei Billie Jean King Cup. O experiență valoroasă, plină de colaborări cu oameni extraordinari. Vă mulțumesc celor care ați fost aproape!”, a scris Tecău într-o postare pe Insta Story.

Tecău (40 de ani) ocupa funcția din 7 martie 2022.

Echipa României a participat în premieră anul trecut la turneul final al Cupei Billie Jean King, de la Malaga (Spania), dar a fost învinsă de Japonia cu 2-1 în prima rundă.

România va evolua în Grupa B, alături de Polonia și Noua Zeelandă, în play-off-ul Cupei Billie Jean King. Meciurile vor avea loc în sală, pe hard, în Arena Gorzów din Gorzów Wielkopolski, în perioada 14-16 noiembrie.

Ads