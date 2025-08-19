Decizie radicală luată de Horia Tecău, înainte de meciurile decisive din Billie Jean King Cup

Autor: Iosif Pintilie
Marti, 19 August 2025, ora 17:34
105 citiri
Decizie radicală luată de Horia Tecău, înainte de meciurile decisive din Billie Jean King Cup
Echipa României de BJK Cup FOTO Facebook FRT

Fostul tenisman Horia Tecău a anunțat, marți, că renunță la rolul său de căpitan nejucător al echipei de Billie Jean King Cup a României.

„Am încheiat cu recunoștință rolul de căpitan al echipei Billie Jean King Cup. O experiență valoroasă, plină de colaborări cu oameni extraordinari. Vă mulțumesc celor care ați fost aproape!”, a scris Tecău într-o postare pe Insta Story.

Tecău (40 de ani) ocupa funcția din 7 martie 2022.

Echipa României a participat în premieră anul trecut la turneul final al Cupei Billie Jean King, de la Malaga (Spania), dar a fost învinsă de Japonia cu 2-1 în prima rundă.

România va evolua în Grupa B, alături de Polonia și Noua Zeelandă, în play-off-ul Cupei Billie Jean King. Meciurile vor avea loc în sală, pe hard, în Arena Gorzów din Gorzów Wielkopolski, în perioada 14-16 noiembrie.

Șoc la naționala feminină de tenis. Horia Tecău a plecat după ce și-a pus în cap jucătoarele
Șoc la naționala feminină de tenis. Horia Tecău a plecat după ce și-a pus în cap jucătoarele
Fostul tenisman Horia Tecău a anunțat, marți, că renunță la rolul său de căpitan nejucător al echipei de Billie Jean King Cup a României. ''Am încheiat cu recunoștință rolul de...
Rareș Bogdan, mesaj înspăimântător. Putin urmărește să preia controlul statelor din Europa de Est: "România și Republica Moldova sunt vitale pentru el”
Rareș Bogdan, mesaj înspăimântător. Putin urmărește să preia controlul statelor din Europa de Est: "România și Republica Moldova sunt vitale pentru el”
Europarlamentarul Rareș Bogdan avertizează asupra mizei strategice a Rusiei în Ucraina și asupra riscurilor pentru România și Republica Moldova. Potrivit europarlamentarului, Vladimir Putin...
#tenis, #Horia Tecau, #Romania , #stiri tenis
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO "Era serparie". Adrian Mutu a investit 1.500.000Euro si a renovat totul: "E diferit de ce a facut Hagi"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Rasturnare spectaculoasa de situatie, in divortul lui Dan Alexa

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. OUT de la Rapid. Gâlcă l-a dat afară pe jucătorul care i-a făcut coșmaruri FCSB-ului. Și-a găsit imediat echipă
  2. Decizie radicală luată de Horia Tecău, înainte de meciurile decisive din Billie Jean King Cup
  3. UEFA a luat o decizie majoră, înainte de Bașakșehir - Craiova. FCSB, de două ori în această situație
  4. Carlos Alcaraz și Iga Swiatek, surprinși împreună, într-un avion privat VIDEO
  5. Transferul a căzut. Cea mai proastă veste pentru Cristi Chivu de la numirea sa la Inter
  6. Cea mai frumoasă jurnalistă de sport, apariție incendiară, într-o ținută transparentă. Soțul e un portar celebru FOTO
  7. "I-am dat eu bani să plece!" Gigi Becali a dat afară un jucător de la FCSB
  8. Șoc la naționala feminină de tenis. Horia Tecău a plecat după ce și-a pus în cap jucătoarele
  9. Sorana Cîrstea și-a aflat următoarea adversară. Românca are șansa revanșei
  10. Finală spectaculoasă la WTA Cincinnati. Jucătoarea care se apropie de Serena Williams