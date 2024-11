Explicațiile Igăi Swiatek au fost înghițite pe nerăsuflate. Cum se justifică poloneza: "Medicamentul a fost contaminat!"

Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek, fostă nr 1 WTA, acum aflată un loc mai jos, de patru ori câştigătoare a turneului de Mare Şlem de la Roland-Garros, a fost sancţionată cu o lună de suspendare după un test pozitiv la o substanţă interzisă, test efectuat în luna august, a anunţat joi Agenţia Internaţională pentru Integritate în Tenis (ITIA), scrie AFP.

'ITIA confirmă că jucătoarea Iga Swiatek a acceptat o suspendare de o lună (...), după ce a fost testată pozitiv la o substanţă interzisă, trimetazidină, într-o probă recoltată după o competiţie din august 2024", a scris într-un comunicat de presă ITIA.

Organismul internaţional spune că a reţinut teza "contaminării unui medicament" şi a apreciat că "gradul de vină al jucătoarei" este extrem de scăzut.

Iga Swiatek a dat vina pe un medicament pe care îl lua ca să o ajute să doarmă. Explicațiile polonezei au fost imediat acceptate, iar jucătoarea a primit o suspendare simbolică.

"Bună tuturor. Vreau să discut despre un subiect dificil, unul despre care nu am fost capabilă să discut în ultimele două luni și jumătate. Într-un final, sper ca acest video să explice tot. Vreau să fiu transparentă cu voi și vreau să înțelegeți ce s-a întâmplat cu mine recent.

Pe 12 septembrie am aflat că testul meu anti-doping, prelevat pe 12 august, adică înainte de turneul de la Cincinnati, a fost pozitiv. A fost o lovitură pentru mine. Am fost șocată și întreaga situație m-a făcut anxioasă. La început nu am putut înțelege cum e posibil și de unde vine.

Testul a arătat o doză mică de trimetazidină, o substanță de care nu am mai auzit anterior. Cred că nici nu știam că există, nu am folosit-o niciodată și cred că nici cei din jurul meu. Așa că am un sentiment de incorectitudine și ultimele săptămâni au fost haotice. Am reacționat instant și am cooperat cu ITIA.

Concentrația, care e extrem de mică, a arătat că un supliment a fost contaminat, sau unele medicamente pe care le-am luat au conținut această substanță. De aceea ne-am concentrat pe a testa toate suplimentele nutriționale și medicamentele pe care le iau. Testele au arătat că melatonina pe care o iau de mult timp, lotul de medicamente pe care îl aveam la mine înainte de turneul de la Cincinnati a fost contaminat în timpul producției.

Am fost șocată să aud asta, dar totul s-a clarificat, iar localizarea sursei e cheia în aceste cazuri. După ce a fost descoperit a trebuit să dovedim că medicamentele au fost contaminate.

Melatonina este ceva necesar pentru mine deoarece toate călătoriile mele, munca și stresul mă fac să nu pot adormi uneori. Am probleme cu somnul. Odată ce am găsit sursa am avut nevoie de timp pentru a dovedi totul. Asta se întâmplă și acum.

Pe 12 septembrie am fost suspendată provizoriu, ceea ce m-a făcut să nu pot juca în turneele din Asia și să nu îmi pot apăra punctele. Clar, e o consecință a acestei situații, dar nu e cea mai importantă pentru mine. Ceea ce a contat cel mai mult a fost să îmi dovedesc nevinovăția.

Acum, că totul se apropie de final, am primit o suspendare "simbolică" de o lună. 22 de zile au trecut, mai sunt 8. Asta înseamnă că pot începe sezonul curată, concentrată pe ceea ce știu să fac, adică să joc tenis. Experiența asta a fost cea mai dificilă din viața mea, însă m-a învățat multe.

Să mă întorc și să particip la Turneul Campioanelor și Billie Jean King Cup mi-a dat o mulțime de emoții pozitive și m-a făcut să mă bucur de tenis. Întreaga situație va rămâne cu mine pentru restul vieții mele, a fost nevoie de multă putere. Aproape că mi s-a frânt inima când a trebuit să mă întorc la antrenamente. Au fost multe lacrimi și nopți nedormite. Cea mai grea parte a fost nesiguranța. Nu știam ce se va întâmpla cu cariera mea, cum se va termina totul sau dacă mi se va permite să mai joc tenis.

Din acest motiv sunt recunoscătoare familiei și echipei mele, cei care au rămas alături de mine indiferent de situație. Toți m-au ajutat încă de la început. Toți m-au ajutat să găsim sursa și voi fi veșnic recunoscătoare pentru asta. Această situație m-a lovit dur pentru că toată viața mea m-a străduit să am o carieră care să poată fi un exemplu pentru cei care mă urmează.

Sper că veți înțelege ce s-a întâmplat, să înțelegeți că nu am avut niciun fel de control asupra situației și că nu am putut face nimic să împiedic această turnură a evenimentelor. Sper că veți rămâne alături de mine și că mă veți sprijini, pentru că nu știu dacă fără publicul meu voi mai fi capabilă să îmi găsesc puterea să continui și să lupt", a declarat Iga Swiatek.

