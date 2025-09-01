Ce a făcut Iga Swiatek, în optimile de la US Open. Meci cu Ekaterina Alexandrova

Poloneza Iga Swiatek a învins-o fără probleme pe rusoaica Ekaterina Alexandrova în două seturi luni (6-3, 6-1), calificându-se în sferturile de finală ale US Open.

Poloneza, cap de serie numărul 2, s-a impus în faţa jucătoarei de pe locul 12 WTA după 64 de minute de joc.

Este pentru prima dată când Iga Swiatek ajunge în sferturile de finală ale celor patru turnee de Grand Slam în acelaşi sezon.

În sferturi, ea va evolua cu învingătoarea dintre Amanda Anisimova (locul 9 WTA) şi braziliana Beatriz Haddad Maia (cap de serie 22).

