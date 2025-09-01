Ce a făcut Iga Swiatek, în optimile de la US Open. Meci cu Ekaterina Alexandrova

Luni, 01 Septembrie 2025, ora 23:34
101 citiri
Iga Swiatek FOTO X Tennis Letter
Poloneza Iga Swiatek a învins-o fără probleme pe rusoaica Ekaterina Alexandrova în două seturi luni (6-3, 6-1), calificându-se în sferturile de finală ale US Open.
Poloneza, cap de serie numărul 2, s-a impus în faţa jucătoarei de pe locul 12 WTA după 64 de minute de joc.
Este pentru prima dată când Iga Swiatek ajunge în sferturile de finală ale celor patru turnee de Grand Slam în acelaşi sezon.
În sferturi, ea va evolua cu învingătoarea dintre Amanda Anisimova (locul 9 WTA) şi braziliana Beatriz Haddad Maia (cap de serie 22).
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Japoneza Naomi Osaka, locul 24 WTA, a eliminat-o, luni, pe Coco Gauff, numărul 3 mondial, şi s-a calificat în sferturi la US Open.
Fostul număr 1 mondial, câştigătoare la New York în...
Barbora Krejcikova a pus capăt parcursului lui Taylor Townsend la US Open, după un meci plin de răsturnări de situaţie, care a durat peste trei ore, duminică, în optimile de finală, scor...