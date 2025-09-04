Șoc la US Open: Swiatek e OUT. Revanșă după dublul 6-0 din finala Wimbledon

La o lună și jumătate după înfrângerea din finala de la Wimbledon (6-0, 6-0), Amanda Anisimova a arătat un cu totul alt joc și și-a luat revanșa în fața polonezei Iga Swiatek miercuri, în sferturile de finală ale US Open, scor 6-4, 6-3.

Jucătoarea americană de 24 de ani, numărul 9 mondial, a afirmat, după meci, că a fost un adevărat vis că a reușit să își ia o astfel de revanșă în fața polonezei.

În semifinale, Anisimova va evolua cu japoneza Naomi Osaka, cap de serie 23, care a trecut de sportiva cehă Karolina Muchova (favorită 11), scor 6-4, 7-6 (3).

Osaka, laureată la US Open în 2018 și 2020, a devenit mamă în 2023 și revine într-o semifinală de grand slam pentru prima oară din 2021.

În cealaltă semifinală se întâlnesc Arina Sabalenko, locul 1 mondial, și Jessica Pegula, cap de serie 4.

