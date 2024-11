"Nu am mai vorbit cu el" Momentul în care Ion Țiriac a rupt prietenia cu Ilie Năstase

Ilie Năstase și Ion Țiriac sunt legați de o prietenie de zeci de ani. Cei doi au reprezentat România în Cupa Davis și au jucat de multe ori împreună la dublu în turneele internaționale.

Ilie Năstase și Ion Țiriac sunt de nedespărțit încă din anii 60. A existat totuși un moment în care Țiriac a rupt prietenia cu Nasty.

"Nu am vorbit un an de zile cu el pentru că nu a fost grevist cu mine în 1973. Nikola Pilic, un jucător bun de tenis, iugoslav pe vremea aia, nu a avut dreptul să joace la Wimbledon, pentru că nu a jucat în Cupa Davis. Noi, cei din ATP, am hotărât că nu jucăm la Wimbledon, din solidaritate pentru el. Am făcut grevă. Din greva asta au fost 3 trădători sau 4, unul fiind Năstase. Năstase zice că avea ordin, nu e adevărat, că eu n-aveam ordin.

(n.r: Năstase de unde ar fi avut ordin?) De la tovarăşul Ceauşescu, nu cred că e adevărat. Laver, Emerson, italienii, francezii, spaniolii n-au jucat niciunii. Din 128 n-am jucat 123.(n.r: Şi atunci v-aţi supărat pe Năstase un an de zile) Nici n-a câştigat, cu toate că era numărul 1 în lume. A pierdut în sferturile de finală", a spus Ion Ţiriac pentru GSP.ro.

