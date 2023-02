Imagini amuzante după o finală pierdută. Tenismena care s-a îmbrățișat cu un ”elefant” VIDEO

Jucătoarea ucraineană Dariia Kichenok a pierdut finala de dublu a turneului WTA de la Linz (Austria), dar a oferit o imagine amuzantă la festivitatea de premiere.

În pereche cu nemțoaica Ana-Lena Friedsam, Kiichenok a fost învinsă dramatic de cuplul format din Natela Dzalamidze (Georgia) și Viktoria Kuzmova (Slovacia), scor 4-6, 7-5, 12-10.

”Acum vreau doar o îmbrățișare de la elefant”, a glumit Kiichenok la festivitatea de premiere, îndreptându-se apoi către mascota turneului pentru o consolare după finala pierdută.

"I just want a hug from the elephant" 🐘😂

