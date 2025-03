"Magnific, genial! Nu se poate mai bine de atât!" Lovitura turneului la Indian Wells VIDEO

Danezul Holger Rune a câștigat din nou un meci cu Stefanos Tsitsipas și a reușit lovitura turneului la Indian Wells.

Danezul Holger Rune a pus capăt seriei de victorii a grecului Stefanos Tsitsipas, de care a dispus cu 6-4, 6-4 într-un meci din optimile de finală. Tsitsipas (numărul 9 mondial) venea după șapte meciuri câștigate la rând, serie care i-a adus un titlu ATP 500 la Dubai.

Rune a câștigat toate cele patru confruntări cu Tsitsipas, iar în sferturi va primi replica olandezului Tallon Griekspoor (43 ATP).

El a reușit o lovitură fantastică în meciul cu Tsitsipas, un lob tweener (minge trimisă printre picioare). "Magnific, genial", au exclamat comentatorii, iar The Tennis Letter a notat: "Nu se poate mai bine de atât".

Holger Rune hits the SHOT OF THE TOURNAMENT against Tsitsipas at Indian wells.

Tweener lob perfection.

Nothing more to say… it doesn’t get much better than that.

