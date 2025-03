Sorana Cîrstea, locul 111 WTA, a fost eliminată, duminică dimineaţă, în turul doi al turneului de categorie WTA 1000 de la Indian Wells.

Sorana Cîrstea a fost învinsă de favorita 10, americanca Emma Navarro, locul 8 WTA, scor 3-6, 6-1, 7-6 (3).

În setul al treilea, Sorana a condus cu 5-3 și a servit pentru câștigarea meciului. Mai mult decât atât, a avut două mingi de meci la scorul de 40-15, însă a irosit ambele șanse de a încheia disputa.

La 40-30, mingea trimisă de Navarro a lovit banda fileului. Sorana a avansat și a lovit cât a putut de tare, însă americanca a avut o reacție incredibilă, returnând cu un lob.

"Emma Navarro a salvat AȘA una dintre cele două puncte de meci împotriva lui Cirstea la Indian Wells", a scris pe X The Tennis Letter.

Emma Navarro saved one of the two match points against Cirstea at Indian Wells like this.

Absurd anticipation and reactions followed by a PERFECT lob.

Down 3-5 in the 3rd set.

It took guts to get through this one... what a comeback. 🇺🇸❤️

pic.twitter.com/7EsiWWWUUq