Unul dintre cele mai importante turnee de tenis din lume nu va mai avea loc pana cand nu va fi gasit un vaccin pentru Covid-19

Ziare.

com

Milionarul Larry Ellison, care detine acest turneu, considera ca jucatorii ar fi expusi unor riscuri daca ar organiza competitia, potrivit GoTennis Indian Wells a fost primul mare turneu de tenis anulat din cauza pandemiei de coronavirus.Editia de anul urmator este programata in luna martie, dar, daca nu va fi gasit un vaccin pana atunci, Ellison nu vrea sa o gazduiasca.Conform cercetatorilor, in cel mai optimist scenariu, un vaccin ar putea aparea la finalul acestui an.Totusi, exista si voci care sustin ca poate dura chiar si un an si jumatate.C.S.