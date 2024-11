Meci de peste două ore între românce! Ce jucătoare de tenis a triumfat și s-a calificat în semifinale

Irina Begu a învins-o pe Anca Todoni cu 7-6 (8/6), 6-4, joi, într-un duel integral românesc în sferturile de finală ale turneului de tenis WTA 125 de la Cali (Columbia), dotat cu premii totale de 115.000 de dolari.

Begu (34 ani, 102 WTA), a doua favorită, s-a impus după două ore şi 16 minute de joc, deşi a comis 9 duble greşeli.

Todoni (20 ani, 117 WTA), cap de serie numărul opt, a condus cu 4-2 în tiebreak-ul primului set, dar a cedat cu 6-8.

Todoni, care a cucerit duminică titlul WTA 125 la Santa Cruz (Bolivia), a încheiat astfel o serie de şapte victorii.

Anca Todoni s-a ales cu un cec de 3.475 de dolari şi 27 de puncte WTA.

Begu, care şi-a asigurat un cec de 5.300 de dolari şi 49 de puncte WTA, o va întâlni în penultimul act pe australianca Tina Smith (22 ani, 322 WTA).

It was an all Romanian match of experience vs youth. The match was very close from the tip. The 1st set going to a tiebreak before Begu clinched it. And the 2nd got to 4 all before Begu was able to pull away to seal the win. Irina Begu defeated Anca Todoni 7-6, 6-4. pic.twitter.com/gmQGjqi0RB