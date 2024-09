Jannik Sinner a vorbit în premieră despre perioada în care a fost prins dopat: "Nu mai dormeam noaptea"

Jannik Sinner. Foto: Facebook / US Open Tennis Championships

"Nu mai dormeam noaptea", a povestit tenismanul italian Jannik Sinner, noul campion de la US Open, despre perioada complicată prin care a trecut înainte de a fi exonerat după ce a fost testat pozitiv la două controale antidoping în luna martie, relatează site-ul eurosport.fr.

"A fost un moment foarte dificil. Însă dacă eşti pregătit, dificultăţile te pot ajuta să creşti", a recunoscut Sinner marţi, într-un interviu pentru La Gazzetta dello Sport.

"Am avut momente dificile, nu doar înaintea turneului (US Open - n. r), ci şi în ultimele luni. M-am refugiat în anturajul meu apropiat. Când intram pe teren, nu mai eram acelaşi. Cei care mă cunosc şi-au dat seama că ceva nu era în regulă. Am avut nopţi agitate şi, de multe ori, nu mai dormeam. Iar când această afacere a ieşit la iveală, a fost mai uşor de înţeles de ce de multe ori m-am simţit rău", a spus numărul unu mondial.

Apoi a venit US Open şi Sinner a început să fie din nou el însuşi, comentează eurosport.fr.

"Iar asta e mai important decât rezultatul", a recunoscut Sinner. "Şi eu, uneori, sunt nervos. Iar în acele momente, mi-ar plăcea să fiu mai calm. Dar eu m-am refugiat întotdeauna în muncă. Problemele n-au dispărut din mintea mea, însă m-am gândit mai puţin la ele", a spus italianul care, eliberat mental, a regăsit nivelul său obişnuit de joc, de la un meci la altul.

"Totul poate părea uşor, dar nu este", a reacţionat Sinner când a fost menţionat bilanţul său de 55 de victorii şi doar cinci înfrângeri în acest sezon.

"Eu mă gândesc mai mult la meciurile pierdute, pornind de la asta poţi să porneşti din nou şi să progresezi. Tenisul e astfel: mâine joc din nou contra lui Fritz, el serveşte ca în al doilea şi al treilea set, eu am un randament mai slab şi pierd. Nu suntem nişte maşini. De aceea este important să te antrenezi bine şi să gestionezi fiecare lucru pe teren şi în afara lui. Nu-mi pot permite să mă schimb, pentru că nu vreau să-mi pierd identitatea. Am făcut multe sacrificii ca să ajung până aici", a continuat italianul.

