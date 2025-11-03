Schimbare de lider în clasamentul ATP! Ce s-a întâmplat după finala de la Paris

Autor: Alexandru Atanase
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 09:23
669 citiri
Schimbare de lider în clasamentul ATP! Ce s-a întâmplat după finala de la Paris
Jannik Sinner și echipa lui FOTO X The Tennis Letter

Tenismanul italian Jannik Sinner a câștigat în premieră turneul ATP Masters 1.000 de la Paris, în finala căruia l-a învins, duminică, în două seturi, 6-4, 7-6 (7/4), pe canadianul Felix Auger-Aliassime.

Grație acestui succes, Sinner a revenit începând de luni pe prima poziție a clasamentului ATP, dar are șanse destul de mici să rămână în fotoliul de lider la final de an, în condițiile în care urmează să își apere titlul la Turneului Campionilor de la Torino, iar diferența sa față de spaniolul Carlos Alcaraz este în prezent de doar 250 de puncte.

Acesta este al cincilea trofeu cucerit de italian de la debutul sezonului 2025, unul contrastant, în care a câștigat titlurile de Mare Șlem la Australian Open și Wimbledon, dar în cursul căruia a primit și o suspendare de trei luni după teste pozitive la un anabolizant, sau a fost nevoit să abandoneze la turneele ATP Masters 1.000 de la Cincinnati și Shanghai.

La prima ediție a Mastersului 1.000 de la Paris găzduit de La Defense Arena, după 40 de ani în care s-a desfășurat la Bercy, Sinner a reușit cel mai bun parcurs al său în capitala Franței, unde atinsese anterior optimile de finală în 2023. El este primul italian care s-a impus în acest turneu, fără să cedeze niciun set pe parcursul săptămânii.

Înaintea finalei, Felix Auger-Aliassime conducea cu 3 victorii la 2 în duelurile cu Sinner, dar canadianul câștigase unul dintre meciuri în urma forfait-ului italianului, pe care nu l-a mai învins pe teren din 2022.

Jannik Sinner s-a înscris în ultimul moment la turneul ATP 250 de la Atena (2-8 noiembrie), în timp ce Auger-Aliassime urma să dispute în aceeași perioadă turneul ATP 250 de la Metz (Franța), de la care și-a anunțat însă retragerea duminică.

Șoc la Paris: ce a pățit Carlos Alcaraz, liderul clasamentului mondial
Șoc la Paris: ce a pățit Carlos Alcaraz, liderul clasamentului mondial
Numărul 1 mondial și favorit al Rolex Paris Masters, Carlos Alcaraz, a fost eliminat de britanicul Cameron Norrie încă de la debutul său în competiție, marți seară, în turul doi....
Turneul Campioanelor: Sabalenka nu a avut milă de Paolini. Cum s-a terminat partida dintre Coco Gauff și Jessica Pegula
Turneul Campioanelor: Sabalenka nu a avut milă de Paolini. Cum s-a terminat partida dintre Coco Gauff și Jessica Pegula
Favorita numărul unu, Arina Sabalenka, a învins-o categoric, scor 6-3, 6-1, pe Jasmine Paolini, duminică, la Turneul Campioanelor. Campioana en titre, Coco Gauff, a fost învinsă de Jessica...
#tenis, #Jannik Sinner, #carlos alcaraz, #atp masters paris, #Felix Auger Aliassime , #stiri tenis
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Milionarul roman fugit din tara divorteaza, dupa 7 ani de casnicie. Ce avere are si unde se afla acum
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
E celebra si are milioane Euro, dar nu-si gaseste partener. Batjocorita dupa ce si-a facut cont pe o aplicatie de dating

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Campionii mondiali la dans sportiv sunt din România!
  2. Schimbare de lider în clasamentul ATP! Ce s-a întâmplat după finala de la Paris
  3. Nelu Varga anunță "cea mai bună veste" pentru CFR Cluj! Totul se va întâmpla săptămâna aceasta
  4. Nelu Varga l-a desființat pe fostul antrenor de la CFR Cluj: "Un analfabet! Se ruga de mine să îl angajez"
  5. Gol după gol pentru fotbalistul român care joacă în străinătate
  6. A desființat Rapidul după meciul din Bănie: "Cea mai slabă echipă care a evoluat aici! Arbitrul a fost omul lor"
  7. Patronul Craiovei, revoltat după meciul cu Rapid: "Este frustrant când se întâmplă sub ochii tăi"
  8. Nebunie în Serie A, după meciul dintre Milan și Roma: cum arată clasamentul la vârf
  9. Antrenorul Rapidului, furios după partida din Bănie! Ce l-a nemulțumit pe Gâlcă
  10. De ce a plecat Rădoi de pe bancă înainte de terminarea meciului cu Rapid