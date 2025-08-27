Jannik Sinner, calificare fără emoții la US Open. Ce a făcut la o săptămână după meciul cu Alcaraz de la Cincinnati

Jannik Sinner, calificare fără emoții la US Open. Ce a făcut la o săptămână după meciul cu Alcaraz de la Cincinnati
Liderul ATP, Jannik Sinner, s-a calificat ușor în turul al doilea al US Open, învingându-l pe cehul Vit Kopriva (numărul 89 mondial), scor 6-1, 6-1, 6-2,

La ultima sa apariție pe circuit, în finala Masters 1000 de la Cincinnati, acum o săptămână, italianul părea epuizat, fiind nevoit să abandoneze (la 5-0) în fața celui mai important adversar al său, spaniolul Carlos Alcaraz.

Potrivit acestuia, cauza ar fi un „virus” care provoacă accese de slăbiciune, de care s-au plâns și alți jucători prezenți în Ohio. Vineri, Sinner a declarat că se simte mai bine, dar nu este încă 100%. Cu excepția unei ușoare scăderi de ritm la sfârșitul setului al treilea, Sinner a trecut fără probleme de primul său meci din cadrul turneului de la New York, marți.

„Sunt foarte fericit că sunt din nou sănătos”, a declarat el după această primă victorie. „Sunt foarte mulțumit de performanța mea de astăzi”, a spus Sinner după ce a stat pe teren o oră și 38 de minute.

Principalul său rival, Carlos Alcaraz, se calificase deja, cu o zi înainte, în turul al doilea.

