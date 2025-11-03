Jannik Sinner şi Carlos Alcaraz, meci de cinci stele. Unde va avea loc duelul

Autor: Iosif Pintilie
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 14:39
416 citiri
Jannik Sinner şi Carlos Alcaraz, meci de cinci stele. Unde va avea loc duelul
Jannik Sinner și Carlos Alcaraz FOTO X Wimbledon

Jannik Sinner şi Carlos Alcaraz, cei mai buni doi jucători de tenis din lume, vor disputa în ianuarie un meci demonstrativ în Coreea de Sud, înainte de Australian Open.

Acest meci, care se adaugă unui calendar pe care jucătorii - inclusiv Alcaraz - îl consideră deja prea dens şi prea lung, va avea loc în data de 10 ianuarie la Incheon, lângă Seul, în timp ce Australian Open, al cărui deţinător al titlului este Sinner - care a revenit pe locul 1 mondial după ce a câştigat duminică Rolex Paris Masters - va începe în data de 18 ianuarie la Melbourne.

„Pentru fanii tenisului coreeni, aceasta va fi prima ocazie de a-i vedea pe cei doi cei mai buni jucători confruntându-se”, a precizat într-un comunicat producătorul auto coreean Hyundai, sponsorul evenimentului.

