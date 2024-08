Jannik Sinner, despre cazul de dopaj: ”Am fost tratat ca toți ceilalți”

Tenismanul italian Jannik Sinner, numărul unu mondial, a negat luni că ar fi fost favorizat faţă de alţi jucători, el fiind exonerat după ce a fost depistat pozitiv la două controale antidoping în luna martie, informează agenţia ANSA.

"Am fost tratat ca toţi ceilalţi", a declarat luni Jannik Sinner.

Italianul a fost depistat pozitiv la două controale antidoping în martie 2024, la opt zile distanţă: pe 10 martie în timpul turneului de la Indian Wells şi pe 18 martie în afara competiţiei, cu puţin înaintea turneului de la Miami. În urina sa au fost găsite urme de clostebol, un anabolizant.

Un tribunal independent a acceptat explicaţia lui Sinner conform căreia contaminarea cu o substanţă interzisă, clostebol, un agent anabolizant, a avut loc atunci când un membru al echipei sale a aplicat un spray fără prescripţie medicală pentru a trata o rană uşoară la începutul acestui an, a indicat marţi Autoritatea Internaţională de Integritate a Tenisului (ITIA).

"Am fost tratat ca toţi ceilalţi. Sper că niciun alt sportiv nu va fi în situaţia mea şi că oamenii vor înţelege că am putut continua să joc pentru că ne-am dat seama imediat cum a intrat clostebolul în corpul meu", a spus italianul, care se pregăteşte pentru meciul de luni, din primul tur de la US Open.

Vineri, Sinner a explicat că a fost nevoit să ia nişte decizii în urma acestor evenimente: el a renunţat la preparatorul său fizic Umberto Ferrara şi la kinetoterapeutul său Giacomo Naldi pentru că au comis "greşeli" şi "nu mai are încredere" în ei. Primul i-a furnizat celui de-al doilea spray-ul incriminat.

Luni, Sinner a respins critici precum cele aduse de tenismanul australian Nick Kyrgios, potrivit căruia italianul ar fi trebuit să fie suspendat timp de doi ani.

"Evident, am fost într-o poziţie în care am avut un sprijin juridic foarte bun", a spus luni Sinner într-un interviu pentru ESPN. "Dacă situaţia este diferită, lucrurile pot fi diferite", a adăugat el.

"Dar am trecut prin momente grele, am avut nopţi nedormite la Wimbledon din cauza gândurilor", a afirmat italianul.

