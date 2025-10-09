Decizie fără precedent: ce se întâmplă cu omul care l-a dopat pe Jannik Sinner

Autor: Iosif Pintilie
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 07:52
420 citiri
Decizie fără precedent: ce se întâmplă cu omul care l-a dopat pe Jannik Sinner
Jannik Sinner FOTO X Eurosport

Agenţia Internaţională pentru Integritate în Tenis (ITIA) nu vede nicio problemă în revenirea preparatorului fizic Umberto Ferrara, implicat în cazul de dopaj al lui Jannik Sinner, informează AFP.

„Jucătorii de tenis sunt independenţi, decizia de a alege pe cine angajează le revine lor, iar ei o iau cunoscând responsabilităţile pe care le au faţă de programul antidoping”, a declarat Karen Moorhouse într-un interviu acordat AFP, în marja anunţului de miercuri privind măsurile de sprijin pentru jucătorii vizaţi de anchetele ITIA.

Testat pozitiv la clostebol (un anabolizant) în martie 2024, actualul nr. 2 mondial şi-a concediat preparatorul fizic Umberto Ferrara şi fizioterapeutul Giacomo Naldi după ce ITIA a dezvăluit rezultatele pozitive ale controalelor sale, în august 2024.

Sinner susţine că substanţa interzisă a fost introdusă în organismul său de către Naldi în timpul unui masaj, cu ajutorul unui spray care conţinea clostebol şi care aparţinea lui Ferrara.

Deşi autorităţile antidoping au recunoscut că este vorba de o contaminare accidentală, Agenţia Mondială Antidoping (AMA) i-a impus totuşi italianului o suspendare, negociată cu acesta, de trei luni între februarie şi mai 2025, pe motivul responsabilităţii sale faţă de anturajul său.

Odată ce suspendarea a fost executată, Sinner a anunţat la sfârşitul lunii iulie revenirea lui Umberto Ferrara în echipa sa.

Conform comunicatului publicat la acea vreme de compania de management a italianului, „Umberto a jucat un rol important în dezvoltarea lui Jannik, iar revenirea sa reflectă o preocupare reînnoită pentru continuitate şi performanţă la cel mai înalt nivel”.

În opinia lui Karen Moorhouse, „cadrul de lucru al unui jucător este foarte susceptibil de a înregistra încălcări. În fiecare caz (de dopaj, n.r.), încercăm în mod sistematic să aflăm dacă un antrenor sau orice alt membru al anturajului (unui jucător) este implicat” în comiterea încălcării, explică ea pentru AFP.

„În cazul particular” al dosarului Sinner, ITIA a concluzionat că membrii anturajului italianului „nu au încălcat nicio regulă”. „Prin urmare, din punctul nostru de vedere, nu există nicio restricţie care să îi împiedice să lucreze în mediul tenisului”, a susţinut directoarea generală a ITIA.

Atac virulent din partea lui Alexander Zverev: "Toate jocurile sunt făcute pentru Sinner și Alcaraz"
Atac virulent din partea lui Alexander Zverev: "Toate jocurile sunt făcute pentru Sinner și Alcaraz"
Alexander Zverev a lansat o nouă controversă în circuitul ATP, criticând uniformizarea suprafețelor de joc și acuzând că aceasta ar fi o strategie menită să-i favorizeze pe Jannik Sinner...
Ajutorul financiar pe care Simona Halep l-a ratat. Decizie neașteptată luată de ITIA
Ajutorul financiar pe care Simona Halep l-a ratat. Decizie neașteptată luată de ITIA
Jucătorii implicaţi în anchete antidoping şi anticorupţie vor primi ajutor din partea Agenţiei Internaţionale pentru Integritate în Tenis (ITIA), care a lansat miercuri un program pilot...
#tenis, #Jannik Sinner, #dopaj , #stiri tenis
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Schimbare radicala! Anuntul facut dupa ce Donald Trump a cerut arestarea primarului din Chicago
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Ronaldo a devenit miliardar, dar un roman "complet necunoscut" e mult mai bogat! Au ramas "masca": "99% nu ati auzit de el"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Decizie fără precedent: ce se întâmplă cu omul care l-a dopat pe Jannik Sinner
  2. Cine este super-atacantul Spaniei, trimis în judecată pentru viol? A cunoscut gloria în La Liga, iar acum riscă ani grei de închisoare
  3. Este oficial: Villareal - Barcelona va avea loc în afară Europei. „Catalanii” merg acasă la Lionel Messi
  4. Vedeta lui Liverpool și-a calificat naționala la Cupa Mondială din America de Nord
  5. Visează la calificare! Juniorii României au început drumul spre EURO
  6. Starul lui Real Madrid, categoric: „Am vrut să renunţ la fotbal”
  7. Lucescu l-a făcut praf pe Horațiu Moldovan: "Nu s-a gândit la ce consecințe poate să aibă."
  8. Ce vor moldovenii de la meciul cu România: ”Să ne spălăm puțin din păcate”. Eșec la 10 goluri diferență!
  9. Un nou fotbalist de top, acuzat de viol: ”În special în piscină şi într-o baie”
  10. Zi neagră pentru românce la WTA Wuhan. Cu câți bani s-au ales Sorana și Jaqueline