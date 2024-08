"Nu ne mai luați de proști" Cea mai dură reacție în cazul de dopaj al lui Jannik Sinner

După Nick Kyrgios, mai mulţi jucători şi personalităţi din lumea tenisului au reacţionat la dezvăluirea de marţi a faptului că numărul 1 mondial Jannik Sinner a fost testat pozitiv, dar a fost exonerat cinci luni mai târziu.

„Poate ar trebui să nu ne mai luaţi de proşti”, a postat pe X francezul Lucas Pouille, fost număr 10 mondial şi semifinalist de Grand Slam.

Şi canadianul Denis Shapovalov a scris pe această temă: „Nu-mi pot imagina cum se simt acum toţi ceilalţi jucători interzişi pentru substanţe. Reguli diferite pentru jucători diferiţi”.

„Indiferent dacă Sinner se dopează sau nu. Nu este corect. Mulţi jucători trec prin acelaşi lucru şi trebuie să aştepte luni, chiar ANI, pentru ca nevinovăţia lor să fie declarată. Nu este o imagine bună”, a deplâns britanicul Liam Broady, aflat în prezent pe locul 287 în lume şi al cărui cel mai bun rezultat la Grand Slam este o eliminare în turul al treilea.

„Hei, ATP, WTA, ITF, tot ce cerem (jucători, antrenori) este egalitate şi transparenţă. Nimic mai mult, nimic mai puţin”, a scris Petar Popovic, actualul antrenor al francezului Corentin Moutet.

Acelaşi lucru este valabil şi pentru Tara Moore, o jucătoare britanică depistată pozitiv cu metaboliţi de nandrolon în aprilie 2022 şi care a fost suspendată timp de 18 luni înainte de a fi exonerată de un tribunal independent în decembrie 2023. „Presupun că doar imaginile celor mai buni jucători contează. Presupun că doar opinia tribunalului independent cu privire la cei mai buni jucători este considerată solidă şi corectă. Cu toate acestea, ei le pun la îndoială în cazul meu. Nu are niciun sens”, a scris ea pe X.

