Senzație la Osaka: jucătoarea de tenis din România s-a calificat în sferturi! Posibil duel cu vedeta locală

Autor: Alexandru Atanase
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 09:11
515 citiri
Senzație la Osaka: jucătoarea de tenis din România s-a calificat în sferturi! Posibil duel cu vedeta locală
Jaqueline Cristian FOTO Instagram JAC

Jaqueline Cristian, locul 47 WTA, s-a calificat, miercuri, în sferturile de finală ale turneului de categorie WTA 250 de la Osaka, cu premii totale de 275.094 dolari.

Cristian a trecut în optimii de finală, favorita a 8-a, sportiva spaniolă Jessica Bouzas Maneiro (40 WTA), scor 0-6, 6-4, 6-2.

Bouzas (23 ani, 40 WTA) s-a impus în singura sa confruntare anterioră cu Jaqueline Cristian, luna trecută, în primul tur la Beijing, cu 6-4, 6-0.

Pentru un loc în semifinale, românca ar putea să o înfrunte pe favorita principală, japoneza Naomi Osaka (16 WTA), dacă aceasta o va învinge în optimii pe jucătoarea olandeză Suzan Lamens, locul 57 WTA.

Prin calificarea în sferturi, Jaqueline Cristian şi-a asigurat un premiu de 6.815 dolari şi 54 de puncte.

Cristian va juca miercuri și la dublu, alături de sârboaica Olga Danilovic, contra cuplului Nadia Kicenok (Ucraina)/Makoto Ninomiya (Japonia).

Victorie importantă pentru jucătoarea de tenis din România: sportiva noastră s-a impus în două seturi
Victorie importantă pentru jucătoarea de tenis din România: sportiva noastră s-a impus în două seturi
Jucătoarea de tenis Jaqueline Cristian, locul 47 mondial, s-a calificat, marţi, în turul doi la Japan Open, turneu de categorie WTA250, cu premii de 275.094 de dolari. Cristian a trecut în...
Jaqueline Cristian și-a aflat următoarea adversară. Românca vrea revanșa
Jaqueline Cristian și-a aflat următoarea adversară. Românca vrea revanșa
Jucătoarea spaniolă de tenis Jessica Bouzas Maneiro o va înfrunta pe românca Jaqueline Cristian în optimile de finală ale turneului WTA 250 de la Osaka (Japonia), dotat cu premii totale de...
#tenis, #Jaqueline Cristian, #Naomi Osaka, #jessica bouzas maneiro, #calificare sferturi , #stiri tenis
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Gaura neagra" din Bucuresti: "inghite" milioane Euro pe an. Primaria: "Scopul nu a fost acela de a produce profit"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
S-a terminat: divortul anului in Romania! E hotarata si nu mai da inapoi

EP. 142 - NATO atac direct la adresa Rusiei!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Senzație la Osaka: jucătoarea de tenis din România s-a calificat în sferturi! Posibil duel cu vedeta locală
  2. Fotbal: Africa de Sud, Senegalul și Coasta de Fildeș merg la Cupa Mondială din 2026. Știm 28 de echipe calificate din 48
  3. Răzvan Marin nu a mai rezistat și l-a confruntat pe Lucescu: ”Nu mai suntem copii! Să zică direct dacă nu sunt bun”
  4. Cristiano, fenomenal! Ronaldo a marcat de două ori în poarta Ungariei și a stabilit un nou record
  5. Anglia s-a calificat la Cupa Mondială! Toate rezultatele înregistrate aseară în preliminariile europene
  6. Gigi Becali a aflat că a ratat calificarea la Mondial și îl dă afară de la FCSB
  7. Dezastru pentru Cosmin Olăroiu. Naționala sa a ratat calificarea directă la Mondiale. Ce urmează pentru antrenorul român
  8. Cine e jucătorul de la FCSB care s-a calificat la Campionatul Mondial, dar a ratat sărbătoarea
  9. Moldova a luat primul punct în preliminarii după 6 meciuri, dar speră în continuare la Mondiale. Cum o ajută România
  10. Pierdere grea pentru naționala mică a României. Cum s-a încheiat meciul cu Cipru, în drumul spre Euro 2027