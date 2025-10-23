Jaqueline Cristian, în optimi la Tokyo: partida s-a încheiat după 69 de minute. Românca urcă în topul WTA

Jaqueline Cristian, locul 42 mondial, a fost eliminată, joi, în optimile turneului de categorie WTA 500 de la Tokyo, cu premii de peste un milion de dolari.

Cristian a fost învinsă în optimi de sportiva rusă Ekaterina Alexandrova, locul 10 mondial şi favorită 3, scor 6-1, 6-2.

Meciul a durat o oră şi 9 minute.

Premiul pentru prezenţa în turul doi este de 15.700 de dolari şi 60 de puncte WTA. În clasamentul WTA Live, Jaqueline Criatian este pe locul 39, cea mai înaltă poziție pe care a ocupat-o vreodată în ierarhia feminină a tenisului

