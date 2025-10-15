Cum s-a descurcat Jaqueline Cristian, după ce s-a calificat în sferturile de la Osaka

Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 13:31
Perechea Jaqueline Cristian/Olga Danilovic (România/Serbia) a fost eliminată, miercuri, în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului Japan Open, de la Osaka.
Cristian şi colega sa au fost învinse de echipa Nadiia Kichenok/Makoto Ninomiya (Ucraina/Japonia), scor 7-5, 5-7, 10-6, într-o oră şi 52 de minute.
Jaqueline Cristian a jucat miercuri şi la simplu. Cristian, locul 47 WTA, a trecut în optimi de favorita 8, sportiva spaniolă Jessica Bouzas Maneiro (40 WTA), scor 0-6, 6-4, 6-2, şi o va întâlni pe favorita principală, japoneza Naomi Osaka (16 WTA).
Sorana Cîrstea, locul 51 WTA, s-a calificat, miercuri, în sferturile de finală ale turneului de categorie WTA 250 de la Osaka, cu premii totale de 275.094 dolari.
Jaqueline Cristian, locul 47 WTA, s-a calificat, miercuri, în sferturile de finală ale turneului de categorie WTA 250 de la Osaka, cu premii totale de 275.094 dolari.
