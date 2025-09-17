Meci "între românce" la Seul: cum s-a terminat confruntarea dintre Jaqueline Cristian și Emma Răducanu

Jaqueline Cristian, locul 41 WTA, a fost eliminată, miercuri, de britanica Emma Răducanu, numărul 33 mondial şi cap de serie 8, în primul tur al turneului de categorie WTA 500 Korea Open, de la Seul.

Răducanu, jucătoare cu tată român, s-a impus cu scorul de 6-3, 6-4, în două ore şi două minute.

În faza următoare, britanica o va înfrunta pe sportiva din Cehia Barbora Krejcikova, locul 39 WTA.

Câştigătoarea meciului Krejcikova – Răducanu va juca în sferturile de finală cu sportiva care se va impune în confruntarea Sorana Cîrstea (66 WTA) - Iga Swiatek (Polonia, 2 WTA).

Jaqueline Cristian a obţinut pentru participarea în primul tur 11.300 de dolari şi un punct WTA.

Ads