Victorie importantă pentru jucătoarea de tenis din România: sportiva noastră s-a impus în două seturi

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 08:19
Jucătoarea de tenis Jaqueline Cristian, locul 47 mondial, s-a calificat, marţi, în turul doi la Japan Open, turneu de categorie WTA250, cu premii de 275.094 de dolari.

Cristian a trecut în primul tur de sportiva italiană Elisabetta Cocciaretto, locul 91 mondial, scor 6-2, 7-6 (4).

Meciul a durat o oră şi 53 de minute.

În turul doi, Cristian va evolua cu învingătoarea meciului dintre Katie Volinets (SUA) şi Jessica Bouzas Maneiro (Spania).

Tot în turul doi la Japan Open este calificată şi Sorana Cîrstea, locul 51 mondial, care va evolua cu britanica Katie Boulter.

Calificarea în turul doi este recompensată cu 4.160 de dolari şi 30 de puncte WTA.

