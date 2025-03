Jaqueline Cristian, elogiată după victoria superbă: "Ascultați vuietul tribunei!". Coadă la autografe

Jaqueline Cristian, numărul 79 mondial, s-a calificat, duminică dimineaţă, în turul trei la Indian Wells, turneu de categorie WTA 1000.

Cristian a trecut de sportiva din Canada Leylah Fernandez, cap de serie 27 şi locul 27 mondial, scor 5-7, 7-6 (5), 6-3. Meciul a durat trei ore şi 16 minute.

În turul trei, Cristian va evolua cu italianca Jasmine Paolini, favorita 6. Pentru accederea în turul trei, Cristian va primi 60.400 de dolari şi 65 de puncte WTA.

Jaqueline Cristian și-a câștigat mulți fani după acest meci, petrecând minute bune să acorde autografe.

Jaqueline Cristian is the most popular player ever pic.twitter.com/JEykWdxPIp