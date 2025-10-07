Victorie splendidă pentru jucătoarea din România la turneul din China! Urmează meciul cu o mare favorită

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 08:54
839 citiri
Jaqueline Cristian FOTO X @BlinkBets

Jaqueline Cristian (48 WTA) a obținut o victorie impresionantă în fața americancei McCartney Kessler (33 WTA), scor 6-7, 6-0, 6-3, la capătul unui meci intens.

Partida dintre Jaqueline Cristian și McCartney Kessler a avut loc în primul tur al turneului Wuhan Open, turneu de categorie WTA 1000.

Deși a pierdut primul set la tie-break, sportiva noastră a revenit spectaculos, dominând categoric următoarele două acte și reușind una dintre cele mai solide prestații din acest sezon.

Aceasta este una dintre cele mai importante victorii ale sale din ultimele luni, obținută în fața unei adversare aflate cu 15 locuri mai sus în ierarhia mondială.

În turul următor, Jaqueline Cristian o va înfrunta pe Elena Rybakina, una dintre cele mai valoroase jucătoare din circuit, campioană la Wimbledon în 2022 și fost număr 3 mondial.

