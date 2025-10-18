Semifinală dramatică la Osaka și pentru a doua reprezentantă a României

Autor: Alexandru Atanase
Sambata, 18 Octombrie 2025, ora 11:38
371 citiri
Jaqueline Cristian FOTO Instagram JAC

Jucătoarea româna de tenis Jaqueline Cristian (47 WTA) fost eliminată sâmbătă în semifinalele turneului WTA 250 de la Osaka (Japonia), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, după ce a cedat în trei seturi, 7-6 (7/3), 4-6, 3-6, în fața cehoaicei de doar 18 ani Tereza Valentova (78 WTA).

Valentova, venită din calificări, va juca în finală cu sportiva canadiană Leylah Fernandez, cap de serie 4, care a eliminat-o în semifinale pe Sorana Cîrstea.

Premiul pentru prezenţa în semifinale este de 11.970 de dolari şi 98 de puncte.

