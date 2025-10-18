Semifinală dramatică la Osaka și pentru a doua reprezentantă a României

Jucătoarea româna de tenis Jaqueline Cristian (47 WTA) fost eliminată sâmbătă în semifinalele turneului WTA 250 de la Osaka (Japonia), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, după ce a cedat în trei seturi, 7-6 (7/3), 4-6, 3-6, în fața cehoaicei de doar 18 ani Tereza Valentova (78 WTA).

Cristian, în vârstă de 27 de ani, a fost învinsă de sportiva cehă Tereza Valentova, 18 ani şi locul 78 mondial, scor 6-7 (3), 6-4, 6-3.

Valentova, venită din calificări, va juca în finală cu sportiva canadiană Leylah Fernandez, cap de serie 4, care a eliminat-o în semifinale pe Sorana Cîrstea.

Premiul pentru prezenţa în semifinale este de 11.970 de dolari şi 98 de puncte.

Ads