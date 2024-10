Mărturiile teribile ale jucătoarei de tenis care a fost agresată de tatăl ei. Ies la iveală detalii șocante

La şapte ani de la publicarea autobiografiei sale, Unbreakable, fostul star mondial al tenisului Jelena Dokic va evoca în curând pe marele ecran chinurile şi abuzurile pe care le-a îndurat din partea tatălui şi antrenorului ei, Damir Dokic.

Trailerul acestui documentar, bazat pe cartea publicată în 2017 şi care urmează să fie difuzat în cinematografe începând cu 7 noiembrie, a fost dezvăluit săptămâna aceasta.

În el, australianca, născută în fosta Iugoslavie, vorbeşte cu un nod în gât şi cu lacrimi în ochi despre calvarul care i-a otrăvit cariera de şaisprezece ani, despre violenţa fizică şi psihologică impusă de un tată autoritar.

În special, se gândeşte la ziua în care, la doar 16 ani, a triumfat în faţa numărului 1 mondial, Martina Hingis, la Wimbledon. A fost un succes care ar fi trebuit să fie începutul unei cariere strălucitoare, dar s-a dovedit a fi continuarea unui coşmar. „Ştiam că dacă voi pierde, consecinţele vor fi catastrofale. Ştiam ce se va întâmpla. Nu era un centimetru din corpul meu care să nu fie vânăt”.

În autobiografia sa, Dokic a explicat deja abuzul provocat de tatăl ei după o înfrângere la Montreal. „M-a lovit cu pumnul. Apoi m-a pus să stau dreaptă şi m-a lovit în tibie cu pantofii lui ascuţiţi de oraş. Când am strigat de durere, m-a forţat să revin în poziţie şi a făcut-o din nou”.

Într-un interviu acordat podcastului australian Headgame, Dokic a explicat cum tatăl ei o abuza deja când ea abia începea să lovească primele mingi (a început tenisul la vârsta de 8 ani). „Lucrurile nu au făcut decât să se înrăutăţească, mai ales în spatele scenei. Când am pierdut semifinala de la Wimbledon (cu Lindsay Davenport, în 2000), plângeam la telefon cu tatăl meu, iar el mă insulta. Mi-a spus că sunt o ruşine şi o umilinţă pentru familia noastră. În acea noapte, mi-a interzis să dorm în hotelul în care eram cazaţi. M-a dat afară. În cele din urmă, mi-am petrecut noaptea în vestiarul jucătorilor, unde echipa de curăţenie m-a găsit în dimineaţa următoare”.

Documentarul, care prezintă povestea tragică a Jelenei Dokic, analizează, de asemenea, ce ştia lumea tenisului şi ce ar fi putut face la momentul respectiv pentru a denunţa violenţa şi a schimba viaţa unei tinere care a suferit sub îndrumarea unui tată tiran.

The trailer for Jelena Dokic’s “Unbreakable” documentary is so chilling.

It is set to release Nov. 7 in Australia and internationally sometime in 2025 on streaming. pic.twitter.com/DMpMoewtOl