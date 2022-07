Jucătoarea momentului în circuitul WTA e fiica unui sportiv de legendă al Serbiei. Ce performanță a reușit la Lausanne

Tenismena Olga Danilovic din Serbia (21 de ani, locul 124 mondial) a reușit performanța săptămânii în circuitul WTA, calificându-se în finala turneului de 250 de puncte de la Lausanne (Elveția), pornind competiția din calificări.

Sâmbătă, în semifinale, fiica fostului mare baschetbalist sârb Predrag Danilovic a învins-o pe rusoaica Anastasia Potapova (79 WTA), scor 6-3, 6-2.

În finală, Danilovic își așteaptă adversara din partida Caroline Garcia - Petra Martic.

Olga Danilovic are în palmares un trofeu WTA, cucerit în 2018, după o finală cu aceeași Anastasia Potapova.

