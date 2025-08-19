Marele campion s-a retras la doar 30 de ani: "Pentru mine e ceva logic"

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 19 August 2025, ora 13:23
392 citiri
Kyle Edmund

Semifinalist la Australian Open în 2018, britanicul Kyle Edmund, în vârstă de 30 de ani, şi-a anunţat retragerea din activitate.

În 2018, el l-a detronat pe Andy Murray din poziţia de jucător numărul unu al Marii Britanii, punând capăt unei dominaţii de 12 ani. Câştigător al Cupei Davis în 2015, Kyle Edmund, care deţine două titluri ATP (Antwerp în 2018 şi New York în 2020), a ajuns în semifinalele Australian Open în 2018 şi a fost clasat pe locul 14 în lume în acelaşi an.

Edmund şi-a explicat decizia „logică” prin multiplele sale accidentări din ultimii ani (genunchi, încheietură, abdomen, şold şi picior).

„În jurul anilor 2020 şi 2021, am avut trei operaţii şi am petrecut patru sau cinci ani încercând să revin, cu suişuri şi coborâşuri pe parcurs", a subliniat britanicul pe reţelele sale de socializare.

„Dar nu am reuşit niciodată cu adevărat să revin la obiectivul meu. Acesta este principalul motiv al deciziei mele. Următoarele săptămâni şi luni vor fi bune pentru reflecţie, pentru diferite activităţi, pentru a petrece mai mult timp acasă cu familia mea şi pentru a aprecia cât de departe am ajuns", a afirmat Edmund.

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

