Partidă de neuitat la Indian Wells: jucătoarea din România a învins o finalistă de Grand Slam după un meci incredibil

Jaqueline Cristian s-a calificat în turul trei la Indian Wells după un meci de trei orei și 16 minute cu Leylah Fernandez, finalistă la US Open în 2021.

Jaqueline Cristian (79 WTA) a învins-o pe canadiana Leylah Fernandez (27 WTA) după un meci maraton, de aproape 200 de minute.

Românca s-a impus cu 5-7, 7-6, 6-3 și a obținut calificarea în turul trei la Indian Wells, fază în care o va întâlni pe italianca Jasmine Paolini, locul 6 WTA.

Jaqueline Cristian este în premieră în turul trei la Indian Wells. La finalul partidei, ea s-a prăbușit pe teren și și-a acoperit fața cu mâinile, fiind extrem de fericită. Fanii i-au scandat numele.

Leylah Fernandez a jucat finala la US Open în 2021, fiind învinsă atunci de Emma Răducanu.

Jaqueline Cristian’s reaction after beating Fernandez to reach 1st Indian Wells R3

She falls to the floor & covers her face

The crowd is chanting her name

Such a talented player who’s had a difficult time with injuries

The smile says it all 🇷🇴🥹

pic.twitter.com/ZDcBqxVqyv