"Șarapova a recunoscut că e consumatoare" Reacții dure după admiterea rusoaicei în Hall of Fame

Maria Şarapova, de cinci ori campioană de grand slam la simplu, şi gemenii americani Bob şi Mike Bryan, care au format echipa de dublu cu cel mai mare succes din istorie, au fost numiţi în "Promoţia 2025" a International Tennis Hall of Fame, au anunţat joi organizatorii, potrivit Reuters.

"Promoţia 2025" va fi omagiată în cadrul unei ceremonii în data de 23 august, la Hall of Fame din Newport, Rhode Island.

Şarapova a devenit prima rusoaică numărul unu mondial în 2005. De asemenea, ea a câştigat o medalie de argint la Jocurile Olimpice de la Londra din 2012.

Decizia de a o include pe Șarapova în Hall of Fame a stârnit reacții diverse, mai ales că rusoaica a fost suspendată pentru dopaj.

Se întâmpla asta în 2016, când la Australian Open pica la testul anti-doping făcut de cei de la WADA.

Testul a ieşit pozitiv la meldonium, substanţă pe care mulţi sportivi din fostul URSS se pare că o foloseau. A primit în primă fază o suspendare de 2 ani, dar sentinţa i-a fost mai apoi redusă la 15 luni. Șarapova a recunoscut că a luat acea susbstanță, declarând că nu știa că a fost pusă pe lista susbstanțeor interzise.

"Deși nu sunt de acord cu această decizie, înseamnă că Simona Halep ar trebui să intre și ea într-o zi în Hall of Fame.

Dacă vor accepta jucătoare care a recunoscut că a consumat o substanță interzisă, înseamnă că Simona, care a dovedit că nu a luat nimic intenționat, ar trebui să intre și ea", a spus adminsitratorul paginii Romanian Tennis, americanul Philip Boosey.

While I disagree with this decision, it does mean Simona Halep should get in as well one day.

If they will put in an ADMITTED user of a banned substance; then Simona, who proved she didnt take any on purpose, should get in as well. https://t.co/HAImXttfAh