S-au făcut arestări în România! Ce jucători de tenis sunt acuzați de trucarea meciurilor

Mai mulți jucători plasați în afara Top 100 au fost plătiți să piardă meciuri

Cinci persoane au fost puse sub acuzare în Franța pentru rolul lor într-o rețea internațională suspectată de trucarea mai multor meciuri de tenis, pentru câștiguri estimate la sute de mii de euro, a anunțat luni parchetul din Marsilia, conform AFP.

Arestări au fost deja efectuate în Bulgaria în acest caz. Acuzațiile se referă la aproximativ patruzeci de turnee organizate între 2018 și 2024 în 12 țări, inclusiv Franța, Germania, Italia, Statele Unite, Mexic, Egipt și Tunisia.

Rețeaua infracțională "este suspectată că, în cadrul pariurilor sportive, a plătit mai mulți jucători clasați peste locul 100 (în clasamentul ATP), în schimbul pierderii voluntare a unui set sau a unui meci", a precizat parchetul într-un comunicat de presă.

Inițial, 14 persoane au fost "arestate simultan" în Franța, Bulgaria, Spania și România, potrivit aceleiași surse.

În Franța, după 9 arestări, 5 cetățeni francezi, cu vârste cuprinse între 23 și 29 de ani, au fost acuzați de "fraudă organizată, corupție sportivă în calitate de autori sau complici și participare la o conspirație criminală". Aceștia au fost plasați sub supraveghere judiciară.

Parchetul raportează "până în prezent câștiguri identificate în valoare de peste 800.000 de euro", în timp ce anchetele continuă.

Ancheta a început la sfârșitul anului 2023, cu "anomalii" observate la pariurile pe un meci profesionist din timpul unui turneu din circuitul ITF de la Rodez (Aveyron, sud-vestul Franței), înainte ca anchetatorii să-și îndrepte atenția asupra altor câțiva jucători francezi.

"Utilizarea conturilor de criptomonede fusese evidențiată, ceea ce a dus la identificarea unei rețele de corupți care operau în principal din Bulgaria, cu ajutorul a numeroși intermediari, atât în Franța, cât și în străinătate", a precizat parchetul în comunicatul său.

În Bulgaria, instanțele au anunțat vineri arestarea a patru bărbați, la cererea autorităților judiciare franceze.

Printre aceștia se numără trei foști jucători de tenis, inclusiv doi frați, Karen și Iuri Haciatran, deja sancționați de autoritățile sportive pentru trucare de meciuri. Aceștia sunt urmăriți penal pentru spălare transfrontalieră de fonduri provenite din mită și fraudă legată de competiții sportive, în special tenis.

Se așteaptă ca instanțele bulgare să decidă cu privire la predarea lor către autoritățile franceze în următoarele săptămâni.

