Meciul Simonei Halep din sferturile de finala de la Melbourne a fost anulat din cauza COVID-19

"Autoritatile sanitare ne-au anuntat ca un angajat al unui hotel de carantina a fost testat pozitiv cu Covid-19. Cei care au legatura cu Australian Open si s-au aflat in carantina la hotel trebuie acum sa fie testati si izolati pana cand vor primit rezultat negativ la test.Vom colabora cu toti cei implicati pentru a facilita efectuarea testelor cat mai rapid posibil. Joi nu vor fi meciuri la Melbourne Park. Vom anunta astazi o actualizare cu privire la programul de vineri", se arata pe contul de Twitter AusOpen.In programul de joi al turneelor din aceasta perioada de la Melbourne Park figurau mai multi sportivi romani. Astfel, Simona Halep , locul 2 WTA si cap de serie numarul 1, urma sa evolueze impotriva rusoaicei Ekaterina Alexandrova, locul 33 WTA si cap de serie numarul 9, in sferturile de finala ale Gippsland Trophy. Tot joi trebuia sa se dispute si confruntarea Irina Begu , locul 79 WTA - Naomi Osaka (Japonia), locul 3 WTA si cap de serie numarul 2, din aceeasi faza a competitiei.In optimile Grampians Trophy urma sa joace Sorana Cirstea , locul 72 WTA, impotriva jucatoarei elvetiene Belinda Bencic, locul 12 WTA si cap de serie numarul 2 (principala favorita dupa retragerea Biancai Andreescu).La Murray River Open figura in program meciul dintre echipa formata din Horia Tecau si brazilianul Marcelo Melo, cap de serie 4, si americanii Nicholas Monroe si Frances Tiafoe, in turul al doilea.La Gippsland Trophy erau programate si doua confruntari de dublu cu romance: cel dintre perechile Simona Halep/Daria Gavrilova (Romania/Australia) si Mihaela Buzarnescu /Alize Cornet (Romania/Franta), si cel dintre echipa Monica Niculescu Patricia Tig si rusoaicele Anna Blinkova si Veronika Kudermetova.Aproximativ 500, pana la 600 de sportivi, oficiali si membri ai stafurilor trebuie sa intre in izolare, dupa ce un angajat al unui hotel de carantina in vederea Australian Open a fost testat pozitiv cu coronavirus, potrivit premierului statului Victoria, Daniel Andrews.CITESTE SI: