Roland Garros 2021: Cum s-a simtit Serena Williams in meciul cu Mihaela Buzarnescu "Este cam rar pentru mine"

Serena a laudat-o pe Buzarnescu pentru jocul prestat, chiar daca i s-a parut si distractive."Stiam ca nu va fi usor, dar sunt entuziasmata ca am reusit sa trec de acest meci. A fost o replica puternica din partea adversarei, ambele am jucat foarte bine.Simteam ca ea reuseste sa dea doar lovituri direct castigatoare, iar punctele erau foarte lungi, a fost cam distractiv.E intotdeauna foarte bine cand iti faci treaba cu placere, cand joci cu zambetul pe buze, ceea ce este cam rar pentru mine. Iubesc ceea ce fac, insa nu zambesc atat de multe pe teren, dar azi chiar m-am simtit foarte bine sa fiu pe teren", a spus Serena Williams , dupa meciul cu Miky, conform digisport.ro.In turul trei de la Roland Garros, Serena Williams va juca impotriva conationalei Danielle Collins.Romania mai are doar doua reprezentate la Roland Garros, Ana Bogdan si Sorana Cirstea , care vor juca in turul trei cu Paula Badosa, respectiv Daria Kasatkina.