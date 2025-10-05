De ce trebuie să mergi cu o minge de tenis în bagajul de avion

Un obiect neașteptat — o minge de tenis — figurează printre recomandările pentru bagajul de mână atunci când plecăm în călătorii, în special pe zboruri lungi, notează Daily Mail. Mică și ușoară, ușor de strecurat într-un rucsac, mingea de tenis poate fi folosită pentru a îmbunătăți circulația și pentru a reduce durerile și rigiditatea care apar adesea după ore în șir petrecute pe scaun.

Folosirea ei este simplă: prin rostogolirea mingii de-a lungul corpului, aplicând o presiune ușoară și rulând-o în sus și în jos pe coapse, glezne, tălpi, umeri și încheieturi, se obține un efect asemănător unui masaj, care poate crește fluxul sanguin și poate relaxa tensiunile musculare neplăcute. Avantajul este că aceeași minge poate fi folosită imediat, oriunde, fără echipament special.

Pe lângă această sugestie mai puțin obișnuită, recomandările clasice pentru bagajul de mână rămân valabile, și anume dezinfectant pentru mâini, perniță pentru gât și alte articole care pot face zborul mai confortabil. La acestea se adaugă, firește, medicamentele prescrise și dispozitivele electronice pe care pasagerii le consideră esențiale.

În același timp, experții atrag atenția asupra unor obiceiuri de poziționare care ar trebui evitate în timpul zborului. „Încrucișarea picioarelor în timpul unui zbor poate părea inofensivă, dar este de fapt unul dintre cele mai rele lucruri pe care le puteți face pentru sănătatea dvs. în timpul călătoriei. Poate duce la dureri de spate și articulații și, mai grav, poate restricționa fluxul sanguin în picioare, crescând riscul de a dezvolta tromboză venoasă profundă”, a explicat Lee Cartwright, expert în îngrijirea persoanelor vârstnice de la Mobility Solutions Direct.

