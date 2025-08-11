Al șaselea titlu pentru jucătoarea de tenis din România! Revenire spectaculoasă în finală

Autor: Alexandru Atanase
Luni, 11 August 2025, ora 07:38
Jucătoarea română de tenis Miriam Bianca Bulgaru a câștigat turneul ITF (W35) de la Kursumlijska Banja (Serbia), dotat cu premii totale de 30.000 de dolari, duminică, după ce a învins-o pe Lina Gjorcheska (Macedonia de Nord), cu 5-7, 6-1, 6-0.

Bulgaru (26 ani, 249 WTA), principala favorită, s-a impus după două ore și 14 minute de joc.

Românca pierduse primele sale trei confruntări cu Gjorcheska (31 ani, 353 WTA).

Miriam Bulgaru a trecut în primul tur de sârboaica Natalija Senić cu 7-6 (7/2), 6-1, în optimi a dispus de grecoaica Martha Matoula, cu 7-5, 6-3, în sferturi a câștigat în fața sârboaicei Mia Ristić, cu 6-3, 6-3, iar în semifinale s-a impus în fața bulgăroaicei Denislava Glușkova, cu 6-4, 6-0.

Acesta este al șaselea titlu ITF din palmaresul româncei, cea mai bună performanță a sa fiind titlul WTA 125 de la București, din 2024.

