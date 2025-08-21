Turneul de tenis la care româncele fac spectacol: victorii pe bandă pentru sportivele noastre

Trei jucătoare române de tenis, Miriam Bulgaru, Bianca Bărbulescu și Eva Ionescu, s-au calificat, miercuri, în optimile de finală ale turneului ITF de la Bistrița (W50), dotat cu premii totale de 40.000 de dolari.

Ele se alătură altor trei românce victorioase în primul tur, Ilinca Dalina Amariei, Maria Sara Popa și Elena Ruxandra Bertea.

Miriam Bulgaru a dispus de germanca Noma Noha Akugue cu 3-6, 6-3, 6-1, Bărbulescu a trecut de letona Kamilla Bartone cu 6-1, 6-3, iar Eva Ionescu s-a impus în duelul cu Oana Georgeta Simion, scor 2-6, 7-6 (7/4), 6-2.

Miriam Bulgaru va juca în optimi contra altei românce, Maria Sara Popa.

Rezultatele de miercuri:

Simplu, turul I

Francisca Jorge (Portugalia/N.1) - Tena Lukas (Croația) 1-6, 6-2, 6-2

Bianca Elena Bărbulescu - Kamilla Bartone (Letonia) 6-1, 6-3

Elizaveta Kotliar (Ucraina) - Leonie Kung (Elveția/N.8) 6-3, 6-2

Eva Maria Ionescu - Oana Georgeta Simion 2-6, 7-6 (7/4), 6-2

Matilde Jorge (Portugalia/N.6) - Jibek Kulambaeva (Kazahstan) 0-6, 7-5, 6-2

Miriam Bianca Bulgaru (N.3) - Noma Noha Akugue (Germania) 3-6, 6-3, 6-1

Tyra Caterina Grant (Italia/N.5) - Xinxin Yao (China) 4-6, 6-3, 7-6 (7/3)

Ikumi Yamazaki (Japonia) - Sapfo Sakellaridi (Grecia) 6-4, 3-6, 6-3

Dublu, sferturi

Angela Fita Boluda (Spania)/Ylena In-Albon (Elveția/N.1) - Anamaria Federica Oană/Diana-Ioana Simionescu 6-1, 6-3

Oana Georgeta Simion (România)/Jibek Kulambaeva (Kazahstan) - Andreea Prisăcariu (România)/Sapfo Sakellaridi (Grecia/N.3) 3-6, 6-2, 10-4

Elena Ruxandra Bertea (România)/Ekaterina Kazionova (Rusia) - Ștefania Bojică/Briana Szabo (N.4) 7-5, 6-4

Yu-Yun Li (Taiwan)/Daria Lodikova (Rusia) - Kanako Morisaki/Akiko Omae (Japonia/N.2) 6-3, 6-1

Ads