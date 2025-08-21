Turneul de tenis la care româncele fac spectacol: victorii pe bandă pentru sportivele noastre

Autor: Alexandru Atanase
Joi, 21 August 2025, ora 07:11
529 citiri
Turneul de tenis la care româncele fac spectacol: victorii pe bandă pentru sportivele noastre
Miriam Bulgaru FOTO Instagram

Trei jucătoare române de tenis, Miriam Bulgaru, Bianca Bărbulescu și Eva Ionescu, s-au calificat, miercuri, în optimile de finală ale turneului ITF de la Bistrița (W50), dotat cu premii totale de 40.000 de dolari.

Ele se alătură altor trei românce victorioase în primul tur, Ilinca Dalina Amariei, Maria Sara Popa și Elena Ruxandra Bertea.

Miriam Bulgaru a dispus de germanca Noma Noha Akugue cu 3-6, 6-3, 6-1, Bărbulescu a trecut de letona Kamilla Bartone cu 6-1, 6-3, iar Eva Ionescu s-a impus în duelul cu Oana Georgeta Simion, scor 2-6, 7-6 (7/4), 6-2.

Miriam Bulgaru va juca în optimi contra altei românce, Maria Sara Popa.

Rezultatele de miercuri:

Simplu, turul I

Francisca Jorge (Portugalia/N.1) - Tena Lukas (Croația) 1-6, 6-2, 6-2

Bianca Elena Bărbulescu - Kamilla Bartone (Letonia) 6-1, 6-3

Elizaveta Kotliar (Ucraina) - Leonie Kung (Elveția/N.8) 6-3, 6-2

Eva Maria Ionescu - Oana Georgeta Simion 2-6, 7-6 (7/4), 6-2

Matilde Jorge (Portugalia/N.6) - Jibek Kulambaeva (Kazahstan) 0-6, 7-5, 6-2

Miriam Bianca Bulgaru (N.3) - Noma Noha Akugue (Germania) 3-6, 6-3, 6-1

Tyra Caterina Grant (Italia/N.5) - Xinxin Yao (China) 4-6, 6-3, 7-6 (7/3)

Ikumi Yamazaki (Japonia) - Sapfo Sakellaridi (Grecia) 6-4, 3-6, 6-3

Dublu, sferturi

Angela Fita Boluda (Spania)/Ylena In-Albon (Elveția/N.1) - Anamaria Federica Oană/Diana-Ioana Simionescu 6-1, 6-3

Oana Georgeta Simion (România)/Jibek Kulambaeva (Kazahstan) - Andreea Prisăcariu (România)/Sapfo Sakellaridi (Grecia/N.3) 3-6, 6-2, 10-4

Elena Ruxandra Bertea (România)/Ekaterina Kazionova (Rusia) - Ștefania Bojică/Briana Szabo (N.4) 7-5, 6-4

Yu-Yun Li (Taiwan)/Daria Lodikova (Rusia) - Kanako Morisaki/Akiko Omae (Japonia/N.2) 6-3, 6-1

S-a câștigat cecul de un milion de dolari la US Open: cum s-a încheiat finala mult așteptată
S-a câștigat cecul de un milion de dolari la US Open: cum s-a încheiat finala mult așteptată
Sara Errani şi Andrea Vavassori au câştigat titlul la dublu mixt la US Open 2025, cu o victorie de 6-3, 5-7, 10-6, împotriva favoriţilor numărul trei, Iga Swiatek şi Casper Ruud....
Jucătoarea de tenis de top care a șocat lumea sportului: învârte bărbații pe degete și cere 1.000 de dolari în avans
Jucătoarea de tenis de top care a șocat lumea sportului: învârte bărbații pe degete și cere 1.000 de dolari în avans
Vedeta americană a tenisului, Sachia Vickery, a șocat lumea sportului după ce a dezvăluit cum face bani în afara terenului — un cont de OnlyFans și impunerea unei taxe de o mie de dolari...
#tenis, #miriam bulgaru, #bianca barbulescu, #Eva Ionescu, #maria sara popa , #stiri tenis
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Donald Trump a dat "tonul": a semnat ordinul, iar acum a fost facut marele anunt
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
FOTO Ce a postat Carlos Alcaraz, dupa ce imaginile cu el si Emma Raducanu au facut inconjurul lumii

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. S-a câștigat cecul de un milion de dolari la US Open: cum s-a încheiat finala mult așteptată
  2. Jucătoarea de tenis de top care a șocat lumea sportului: învârte bărbații pe degete și cere 1.000 de dolari în avans
  3. Turneul de tenis la care româncele fac spectacol: victorii pe bandă pentru sportivele noastre
  4. Marea campioană și-a concediat antrenorul chiar înainte de US Open
  5. Surprize mari în play-off-ul Ligii Campionilor: toate rezultatele înregistrate aseară
  6. Surpriză uriașă: România a câștigat grupa cu Ungaria, în drumul spre Mondiale. Cu cine joacă mai departe
  7. Senzație la Otopeni. Recordul lui David Popovici a fost spulberat
  8. Senzație la Mondialele de înot: sportiva din România a adus prima medalie a țării noastre
  9. Victorie magnifică pentru jucătoarea din România și calificare în sferturi
  10. Cupa Mondială din 2026 – Prezentare și Formatul Competiției