Un nou trofeu câștigat de o jucătoare de tenis din România: a învins o favorită în finală

Autor: Alexandru Atanase
Duminica, 24 August 2025, ora 16:02
155 citiri
Un nou trofeu câștigat de o jucătoare de tenis din România: a învins o favorită în finală
Miriam Bulgaru FOTO Instagram

Jucătoarea română de tenis Miriam Bulgaru, a treia favorită, a câștigat turneul ITF de la Bistrița (W50), dotat cu premii totale de 40.000 de dolari, duminică, după ce a dispus în finală de portugheza Matilde Jorge, cu 6-0, 6-3.

Bulgaru (26 de ani, 211 WTA) a obținut victoria după o oră și 17 minute în fața favoritei numărul șase.

Românca o mai învinsese pe Matilde Jorge (21 de ani, 248 WTA) în 2021, în primul tur la Lousada (Portugalia), cu 5-7, 7-6 (7/5), 6-2.

Bulgaru a mai obținut un titlu ITF anul acesta, la Kursumlijska Banja (W35), având șapte în total, plus un titlu WTA 125 la București, anul trecut.

Titlul la dublu a fost obținut de principalele favorite, Angela Fita Boluda (Spania)/Ylena In-Albon (Elveția), după 7-6 (7/5), 7-5 în finala cu perechea Yu-Yun Li (Taiwan)/Daria Lodikova (Rusia).

Turneul de tenis la care româncele fac spectacol: victorii pe bandă pentru sportivele noastre
Turneul de tenis la care româncele fac spectacol: victorii pe bandă pentru sportivele noastre
Trei jucătoare române de tenis, Miriam Bulgaru, Bianca Bărbulescu și Eva Ionescu, s-au calificat, miercuri, în optimile de finală ale turneului ITF de la Bistrița (W50), dotat cu premii...
Victorie uriașă pentru Sorana Cîrstea! A câștigat turneul american după o finală de vis
Victorie uriașă pentru Sorana Cîrstea! A câștigat turneul american după o finală de vis
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea, venită din calificări, a câștigat sâmbătă seara turneul WTA 250 Tennis in the Land Powered by Rocket, de la Cleveland, după ce a dispus în...
#tenis, #miriam bulgaru, #itf bistrita, #matilde jorge , #stiri tenis
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Sorana Cirstea, mesaj clar pentru Ion Alexandru Tiriac
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Scandari la Cleveland, in timpul ceremoniei Soranei Cirstea! Fanii au rostit un SINGUR cuvant

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un nou trofeu câștigat de o jucătoare de tenis din România: a învins o favorită în finală
  2. Anunț oficial din partea clubului: CFR Cluj și-a prezentat noul antrenor
  3. Sorana Cîrstea nu l-a uitat pe Țiriac junior după victoria fenomenală. Ce mesaj i-a transmis
  4. Câți bani a luat Sorana Cîrstea în America, după ce a câștigat turneul fără să piardă vreun set
  5. Gafă stânjenitoare a unei frumoase jurnaliste, după meci: ”O vom lua de la capăt!” Reacția jucătorului VIDEO
  6. FC Barcelona, condusă cu 2-0 de o nou-promovată. Cum s-a terminat meciul
  7. Românii au făcut spectacol în Turcia, pentru prima victorie a sezonului
  8. Suspendare fără limită, după ce a lovit-o și a tras-o de păr pe nepoata Simonei Halep
  9. Alex Chipciu, o nouă lecție de viață: ”Dacă te simți rege și stai ca sultanul cu narghileaua...”
  10. Surpriză de proporții în prima etapă din Serie A. O nou-promovată a dat lovitura