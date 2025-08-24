Un nou trofeu câștigat de o jucătoare de tenis din România: a învins o favorită în finală

Jucătoarea română de tenis Miriam Bulgaru, a treia favorită, a câștigat turneul ITF de la Bistrița (W50), dotat cu premii totale de 40.000 de dolari, duminică, după ce a dispus în finală de portugheza Matilde Jorge, cu 6-0, 6-3.

Bulgaru (26 de ani, 211 WTA) a obținut victoria după o oră și 17 minute în fața favoritei numărul șase.

Românca o mai învinsese pe Matilde Jorge (21 de ani, 248 WTA) în 2021, în primul tur la Lousada (Portugalia), cu 5-7, 7-6 (7/5), 6-2.

Bulgaru a mai obținut un titlu ITF anul acesta, la Kursumlijska Banja (W35), având șapte în total, plus un titlu WTA 125 la București, anul trecut.

Titlul la dublu a fost obținut de principalele favorite, Angela Fita Boluda (Spania)/Ylena In-Albon (Elveția), după 7-6 (7/5), 7-5 în finala cu perechea Yu-Yun Li (Taiwan)/Daria Lodikova (Rusia).

