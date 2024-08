Performanță strălucită pentru Monica Niculescu! A câștigat trofeul de la Monterrey după o bătălie pe muchie de cuțit

La 36 de ani, Monica Niculescu nu se predă. Ea a reușit să își adauge în palmares un nou turneu WTA.

Monica Niculescu și partenera ei, jucătorea chineză Hanyu Guo, au câștigat turneul de dublu de la Monterrey (Mexic), competiție de categorie WTA 500.

Ele s-au impus în finala disputată contra perechii Giuliana Olmos (Mexic) - Alexandra Panova (Rusia), scor 3-6, 6-3, 10-4. Monica Niculescu și Hanyu Guo vor împărți un premiu de 47.000 de dolari pentru victoria din finală.

Jucătoarea din România are acum 12 titluri WTA la dublu, pe lângă cele 3 câștigate la simplu.

The doubles champs are crowned! 👑🏆

Hanyu Guo and Monica Niculescu secure the title in Monterrey! #AbiertoGNPSeguro pic.twitter.com/7DRjtHOGY7