Surpriză uriașă la US Open. Ce s-a întâmplat în duelul dintre Naomi Osaka și Coco Gauff

Autor: Iosif Pintilie
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 23:28
167 citiri
Surpriză uriașă la US Open. Ce s-a întâmplat în duelul dintre Naomi Osaka și Coco Gauff
Naomi Osaka și Coco Gauff. Foto: X / @josemorgado

Japoneza Naomi Osaka, locul 24 WTA, a eliminat-o, luni, pe Coco Gauff, numărul 3 mondial, şi s-a calificat în sferturi la US Open.

Fostul număr 1 mondial, câştigătoare la New York în 2018 şi 2020, s-a impus cu 6-3, 6-2 în faţa câştigătoarei ediţiei din 2023.

Osaka o va înfrunta pe ucraineanca Marta Kostyuk (locul 28 WTA) sau pe sportiva cehă Karolina Muchová (cap de serie 13) pentru un loc în semifinale.

Osaka realizează la Flushing Meadows cea mai bună performanţă în Grand Slam de la revenirea sa în circuitul WTA la începutul anului 2024, după ce a născut o fetiţă.

Câştigătoarea a patru turnee majore s-a calificat luni pentru primul său sfert de finală în Grand Slam de la Australian Open în 2021 şi al cincilea din cariera sa.

Ce a făcut Iga Swiatek, în optimile de la US Open. Meci cu Ekaterina Alexandrova
Ce a făcut Iga Swiatek, în optimile de la US Open. Meci cu Ekaterina Alexandrova
Poloneza Iga Swiatek a învins-o fără probleme pe rusoaica Ekaterina Alexandrova în două seturi luni (6-3, 6-1), calificându-se în sferturile de finală ale US Open. Poloneza, cap de serie...
Meci nebun la US Open. Barbora Krejcikova și Taylor Townsend au stat peste trei ore pe teren. Câștigătoarea a salvat opt mingi de meci
Meci nebun la US Open. Barbora Krejcikova și Taylor Townsend au stat peste trei ore pe teren. Câștigătoarea a salvat opt mingi de meci
Barbora Krejcikova a pus capăt parcursului lui Taylor Townsend la US Open, după un meci plin de răsturnări de situaţie, care a durat peste trei ore, duminică, în optimile de finală, scor...
#tenis, #US Open, #Naomi Osaka, #Coco Gauff , #stiri tenis
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Un cuplu celebru din Romania e istorie: au anulat nunta si s-au despartit, la un an si jumatate de cand se logodisera
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Lovitura de teatru: Ianis Hagi semneaza, dupa ce a refuzat o oferta din La Liga!
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ce a făcut Iga Swiatek, în optimile de la US Open. Meci cu Ekaterina Alexandrova
  2. Surpriză uriașă la US Open. Ce s-a întâmplat în duelul dintre Naomi Osaka și Coco Gauff
  3. Petrolul, amenințată cu retrogradarea! Încă o înfrângere în campionat
  4. Meci nebun la US Open. Barbora Krejcikova și Taylor Townsend au stat peste trei ore pe teren. Câștigătoarea a salvat opt mingi de meci
  5. Reacția organizatorilor turneului de la Cleveland, după ce Soranei Cîrstea i-a fost furat trofeul: „Nu te putem lăsa să pleci acasă fără niciun trofeu!”
  6. 1000 de suporteri s-au întâlnit cu jucătorii echipei naționale. Antrenament deschis publicului la Mogoșoaia
  7. Vedeta de la FCSB, OUT de la echipa națională. Probleme pentru Mircea Lucescu
  8. Echipa care a părăsit ultimul loc în Superliga după Csikszereda – Oţelul
  9. Situație neplăcută la meciul Soranei Cîrstea de la US Open. Fostul iubit al jucătoarei a apărut în tribune: ”I-am cerut să plece”
  10. „Evită discuția”. Fundașul central dorit de Lucescu la naționala României nu vrea să audă de „tricolori”

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 121 - Muncitor nepalez bătut de un...