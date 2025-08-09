Gafă imensă făcută de Naomi Osaka la Montreal, pentru care și-a cerut scuze

Naomi Osaka a explicat atitudinea sa de la finalul turneului de la Montreal, în care a fost învinsă de canadienca Victoria Mboko, în vârstă de doar 18 ani.

La finalul meciului, în timpul ceremoniei de premiere, fostul număr 1 mondial nu și-a felicitat adversara și nici nu i-a menționat numele în discursul său. O atitudine foarte surprinzătoare, care a provocat reacții vehemente pe rețelele de socializare.

„Mulțumesc, Montreal, a fost cu adevărat o aventură frumoasă. Vreau să-mi cer scuze și să o felicit pe Victoria. Ai jucat un meci superb și ai o carieră incredibilă în față! Îmi dau seama că nu te-am felicitat pe teren. Sincer, eram puțin distrasă, foarte concentrată să nu repet același discurs ca în finala de la Indian Wells 2018 sau situația Jenny/Jennifer, așa că am încercat să-mi fac discursul cât mai scurt posibil. Mulțumesc tuturor pentru această săptămână, ne vedem la New York”, a explicat jucătoarea extrem de dezamăgită după această înfrângere.

Ea se referă la nervozitatea care o cuprinsese înainte de a ține discursul de câștigătoare la finalul turneului de la Indian Wells în 2018. Apoi, ea evocă momentul în care a greșit numele adversarei sale, Jennifer Brady, atunci când a felicitat-o după finala Australian Open din 2021. Osaka câștigase titlul, iar greșeala ei a fost percepută de mulți ca o dovadă de aroganță.

