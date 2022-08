A murit tatal tenismenei Kim Clijters

Fostul jucator al nationalei de fotbal a Belgiei, Lei Clijters, care a fost si tatal tenismenei Kim Clijters, a decedat duminica dimineata la varsta de 52 de ani din cauza unui cancer pulmonar.

Lei Clijters, tatal fostei numarul 1 mondial in clasamentul WTA, Kim, a decedat din cauza unui cancer la plamani care il chinuia de mai mult timp. Fostul mare jucator al nationalei Belgiei a anuntat ca este grav bolnav abia in urma cu un an, desi boala era mult mai veche, informeaza AFP.

Clijters s-a nascut pe 6 noiembrie 1956 si a jucat fotbal pe postul de fundas si a adunat in cariera sa 40 de selectii la natioanal Belgiei, pentru care a marcat si 3 goluri.

