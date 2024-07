Monica Niculescu a batut-o pe Sorana Carstea, in primul tur la Moscova

Monica Niculescu s-a calificat, marti, in turul doi al turneului de la Moscova, dotat cu premii in valoare de un milion de dolari.

Niculescu a invins-o in primul tur pe Sorana Carstea, aceasta din urma retregandu-se in primul tur, la scorul de 0-3.

Abandonul Soranei a venit in urma unor probleme medicale.

In urma acestui succes, Niculescu si-a asigurat un cec in valoare de 12.786 de dolari si 60 de puncte WTA, in timp ce Carstea a primit un punct WTA si 6.872 de dolari pentru participare.

I.G.

